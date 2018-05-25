رئيس الجمعية البرلمانية للناتو يدعو للالتزام بنفقات الحلف العسكرية

دعا رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، باولو ألي، اليوم الجمعة، جميع دول الناتو، للالتزام بمعيار الإنفاق العسكري بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وارسو- سبوتنيك. وقال رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في وارسو: "لقد اتفقنا في عام 2014 على أن يصل خلال السنوات العشر مستوى الإنفاق العسكري لكل دولة من دول الحلف إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقد أصبحت بولندا واحدة من الدول القلائل التي تلتزم بهذا المعدل.

وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية للناتو، أن التزاماتنا واقعية، وعلى جميع الدول مراعاتها. إلا أن القضية ليست فقط في زيادة النفقات فحسب بل في مدى جودتها. وعلينا في هذا الصدد أن نكون أكثر حكمة في توظيف أموال الاستثمارات".

هذا وتستضيف العاصمة البولندية وارسو، على مدى أربعة أيام، من 25 إلى 28 أيار/ مايو الحالي، اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، بمشاركة 250 مندوبا من 29 دولة من الدول الأعضاء في الحلف إضافة إلى ممثلي 22 دولة من البلدان المنتسبة والمراقبة حيث ستتصدر المناقشات المواجهة مع روسيا وتمويل الحلف مكافحة الإرهاب.