بوتين لا يعتبر ترامب خاسرا بعد الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن عدم اعتقاده في خسارة ترامب نتيجة الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية، ولكن إذا ما تم تدمير الاتفاق فإن كثيرين سيخسرون.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. قال الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن الرئيس ترامب خسر، لأنه أولاً أوفى بالتزاماته الانتخابية، وبهذا فقد فاز جزئياً سياسياً، لكن إذا ما تم تدمير هذه الصفقة نهائيا، فإن كثيرين سيخسرون بالفعل، يجب أن نفعل كل شيء لمنع حدوث هذا، وللقيام بذلك من الضروري العمل مع جميع المشاركين في العملية، وقبل كل شيء، مع الولايات المتحدة الأمريكية."

وأضاف الرئيس الروسي، أنه تم إبرام هذه الصفقة من الأساس بين الولايات المتحدة وإيران:"ما يعني أنه رغم كل هذه الصعوبات، تمكنت دولتان من الاتفاق".

وأكد بوتين أن: "الرئيس الأمريكي لم يغلق الباب أمام التفاوض مع إيران القضية تكمن في أنه غير راض عن أمور كثيرة، لكنه لا يستبعد التوصل لاتفاقيات مع إيران".

وتابع: "لا يجب المبالغة بالتصعيد هنا، في حال أردنا الحفاظ على شيء ما يجب الإبقاء على الباب مفتوحا للتفاوض".