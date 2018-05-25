هيومن رايتس ووتش: العقوبات ضد الإعلام الروسي في أوكرانيا تتعارض مع مبادئ الديمقراطية

أعلنت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" رايتشل دينبر، اليوم الجمعة، أن العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية في أوكرانيا تقوض مبادئ الديمقراطية، ويجب إلغاءها بدلاً من توسيعها.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت دينبر في بيان: "عقوبات الحكومة الأوكرانية ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية حلقة من سلسلة واحدة التي تحد التعددية الإعلامية وحرية التعبير، وتقوض الديمقراطية في أوكرانيا".

وأضافت "بدلاً من توسيع تلك العقوبات، ينبغي على الحكومة إلغاءها".

هذا وشملت قائمة عقوبات أعلنتها الرئاسة الأوكرانية، يوم أمس الخميس، الوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، وذلك بحظر أصول ومواقع الوكالة الإلكترونية في هذا البلد لمدة ثلاث سنوات.

ويذكر أن كييف أدرجت على قائمة العقوبات موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" الذي تم اعتقال مديره كيريل فيشينسكي ومنعت أيضاً الوصول إلى "مواقع "ريا.رو"، "سبوتنيكنيوز.كوم"، "روسياسيغودنيا.رف"، "أرسبورت.ريا.رو"، "1بريم.رو"، "ريالتي.ريا.رو"…