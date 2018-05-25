مسؤول: مخابرات إيران تشرف على قواعد عسكرية في السعودية وقطر

قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، اليوم الخميس، إن بلاده لديها إشراف استخباراتي على القواعد العسكرية في أربع دول عربية.

وأضاف بوردستان، في كلمة خلال مراسم إحياء تحرير مدينة خرمشهر، أن "انتصار الثورة الإسلامية كان صدمة سياسية للأمريكيين، صدمة قد أربكتهم وأفشلت جميع حساباتهم"، بحسب وكالة "تسنيم".

© REUTERS / JONATHAN ERNST بومبيو: واشنطن لا تستهدف تغيير نظام الحكم في إيران

وأضاف: "نحن نواجه أشكالا جديدة من العقوبات إذ يجب زيادة الجاهزية بما يتناسب مع التهديدات وإيجاد قدرات دفاعية جديدة".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية تشرف على جميع تحركات الأعداء وتمتلك القدرة الاستخباراتية الجيدة"، مضيفا: "نحن نعرف ما الذي يجري في القواعد العسكرية في الأردن والإمارات وقطر والسعودية، وعدد سفن العدو في الخليج الفارسي وتصرفات الأعداء أيضا".

وأضاف: "لن نكون البادئين في أية حرب أبدا، لكن إذا تحولت التهديدات إلى شكل عملي سنرد عليها أينما كانت، نحن لا نسعى للسيطرة على مكان خارج إيران لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم المضي قدما من أجل تعزيز اقتدارنا الدفاعي".