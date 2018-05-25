صحيفة إسرائيلية: إيران ستعلن قرارها النهائي بشأن "الاتفاق النووي" خلال أسبوعين

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة 25 مايو/ أيار، عن مسؤول إيراني بارز أن بلاده ستعلن قرارها النهائي في الاتفاق النووي الإيراني، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة، أن الوفد الإيراني المتواجد في فيينا، لبحث الاتفاق النووي لبلاده سيناقش مع نظرائه من مجموعة (5+1) إمكانية استمرار إيران في الاتفاق النووي من عدمه، أو قرار طهران النهائي من الاتفاق، خلال أسبوعين، وذلك بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، قبل عدة أسابيع.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي يعلن شروط إيران لمواصلة الاتفاق النووي

وذكر المصدر الإيراني، الموجود في فيينا، أن بلاده ترغب في الاستمرار في الاتفاق ، الذي تم توقيعه، في الخامس عشر من يوليو 2015، مع مجموعة (5+1)، ولكن مع خروج الولايات المتحدة منه، وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، فإن ذلك يمهد الطريق لإيران لاختيارها المفاضلة بين الاستمرار في الاتفاق من عدمه، على أن تصدر قرارها النهائي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تحاول إقناع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالاستمرار في الاتفاق، بعد خروج الولايات المتحدة منه، وهو ما أكده مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أثناء مناقشات الاتفاق في فيينا، حول إمكانية إثناء واشنطن عن قرارها الأخير، مع وجوب الخروج بنتائج مهمة وسريعة خلال الأسبوعين المقبلين.