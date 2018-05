صحيفة إسرائيلية: إيران ستعلن قرارها النهائي بشأن "الاتفاق النووي" خلال أسبوعين

وأضافت الصحيفة، أن الوفد الإيراني المتواجد في فيينا، لبحث الاتفاق النووي لبلاده سيناقش مع نظرائه من مجموعة (5+1) إمكانية استمرار إيران في الاتفاق النووي من عدمه، أو قرار طهران النهائي من الاتفاق، خلال أسبوعين، وذلك بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، قبل عدة أسابيع.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP