إسرائيل تحاول إقناع الصين بنقل سفارتها إلى القدس

وذكرت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن حوتبلي التقت نظيرها الصيني في بكين، وحثته على ضرورة نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، أسوة بالدول الثلاث، التي نقلت سفاراتها إلى المدينة. وبحثت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد فترة جمود لأربع سنوات كاملة.
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية، وغواتيمالا، وباراغوي، سفارات بلادهم من تل أبيب إلى مدينة القدس.
وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارة بلادها من تل أبيب إلى مدينة القدس، في الرابع عشر من الشهر الجاري، عشية الاحتفال بمرور سبعين عاما على انشاء دولة إسرائيل. تبعتها دولتي، غواتيمالا، وبارغواي، ومن المحتمل أن تنضم إليهم رومانيا لاحقا.
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