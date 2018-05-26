تلميذ أمريكي يطلق النار على زميلته ومعلم

أطلق تلميذ مسلح بمسدسين النار على معلم وطالبة أخرى في مدرسة بولاية انديانا الأمريكية، أمس الجمعة 25 مايو/أيار، وقالت تقارير لوسائل الإعلام إن المدرس انتزع المسدسين وطرح التلميذ أرضا ليحمي بذلك التلاميذ الآخرين في قاعة الدراسة.

ووقع الحادث في مدرسة نوبلزفيل وست الإعدادية وهو أحدث حلقة ضمن سلسلة من إطلاق النار في المدارس والكليات الأمريكية مما أثار نقاشا بشأن كيفية الحفاظ على أمان المنشآت التعليمية، حسبما ذكرت رويترز.

وأفادت السلطات بأن الجاني استأذن للخروج من قاعة الدراسة ثم عاد ومعه مسدسان وأطلق النار أثناء حصة العلوم، واعتقلت الشرطة المسلح في قاعة الدراسة.

وقالت الشرطة في بيان إن المدرس المصاب هو جاسون سيمان،29 عاما، وإنه في حالة جيدة، فيما لم تذكر الشرطة اسم الطالبة وقالت إنها في حالة حرجة في مستشفى في إنديانابوليس.

وقال شهود لوسائل الإعلام المحلية إن تلميذة عمرها 13 عاما أصيبت بالرصاص وإن سيمان انتزع المسدسين وطرح الجاني على الأرض على الرغم من إصابته.

وقالت كريستي سيمان والدة سيمان على فيسبوك إنه أصيب بالرصاص في بطنه وفخذه وساعده وإن حالته طيبة بعد إجراء جراحة له.