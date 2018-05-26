رئيس كولومبيا: سنصبح شريكا عالميا للناتو الأسبوع المقبل

المكسيك — سبوتنيك. وكتب سانتوس في مدونته على "تويتر":"ثمة نبأ كبير آخر، في الأسبوع المقبل سنضفي الطابع الرسمي على دخول كولومبيا إلى حلف الناتو كشريك عالمي".
ويتكون الحلف من 29 بلدا: الولايات المتحدة، ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويغ، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الجبل الأسود.
وأنشئ الحلف عند التوقيع على معاهدة حلف شمال الأطلسي في 4 نيسان/أبريل 1949.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)