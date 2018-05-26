طائرات صينية تستكمل هبوطا ليليا على حاملة ضمن حملة تحديث الجيش

قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية، اليوم السبت، إن طيارين مقاتلين نفذوا هبوطا ليليا على أول حاملة طائرات تملكها الصين وذلك في أحدث إشارة إلى حملة بكين لتحديث قواتها المسلحة.

ونقلت الصحيفة الرسمية عن شريط مسجل نشرته البحرية الصينية إن الطيارين الذين يقودون طائرات من طراز جيه-15 هبطوا ليلا على حاملة الطائرات لياونينغ. وأضافت الصحيفة أن الهبوط كان مناورة معقدة مثلت "وثبة كبرى صوب اكتساب قدرة قتالية كاملة".

ولدى الصين خطط طموح لتحديث قواتها المسلحة بينما تعزز وجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وحول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

(رويترز)