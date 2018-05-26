العقوبات الأميركية لن تؤثر على بناء المحطة حرارية في إيران

أكد رئيس شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية، سيرغي تشميزوف، أن الشركة لا ترى أي مخاطر بشأن بناء المحطة حرارية في إيران على ضوء العقوبات الأميركية الجديدة.

© Sputnik . Alexey Kudenko "بريكس" تعارض العقوبات الأمريكية ضد إيران

موسكو- سبوتنيك . وقال تشميزوف على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " لا توجد أي مخاطر ، من المقرر استخدام المعدات الروسية فقط هناك، أربع وحدات طاقة بخارية من 350 ميغاواط ، أي أي بطاقة إجمالية بحجم 1400، لهذا العقوبات لا تؤثر على المشروع".

هذا وأعلن السفير الروسي في إيران، لوان جاغريان، في وقت سابق، أن روسيا ستشرع قريبا بإنشاء محطة حرارية بطاقة 1400 ميغاواط في مدينة سيريك جنوب شرق ايران بالإضافة إلى مشاريع إعمار وبنى تحتية.

يذكر أنه سبق وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو، انسحاب واشنطن من خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، الموقعة في عام 2015، واستئناف العمل بالعقوبات، ليس فقط ضد إيران، تلك التي كانت سارية المفعول ضدها قبل عقد الصفقة النووية، بل وضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران في مجال البيزنس.