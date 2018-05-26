وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل قائد عسكري لطالبان في ننغرهار

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن قيادي طالبان متورط بشكل مباشر في الإعداد لهجمات انتحارية وإنغماسية وزرع العبوات الناسفة، مشددة على أنه كان يشكل تهديدا لحياة المدنيين الآمنين في ننغرهار.
وتعتبر ولاية ننغرهار، الواقعة شرق أفغانستان، المتاخمة للحدود مع باكستان، مرتعا خصبا للتنظيمات الإرهابية، بخاصة حركة طالبان وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) ورغم قربها من العاصمة كابول إلا أن المجموعتين تتمتعان بنفوذ كبير هناك.
وفي 22 مايو/ أيار الجاري أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية القضاء على خلية تابعة لتنظيم "داعش" يتزعمها قيادي بارز يدعى "حكمتيار" في عملية أمنية مشابهة بمديرية نازيان في ننغرهار.
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