وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل قائد عسكري لطالبان في ننغرهار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل قائد عسكري لحركة طالبان في ولاية ننغرهار يدعى "سنغري"، وذلك بعملية أمنية للقوات الداخلية مدعومة بإسناد جوي من قوات أجنبية، بناء على معلومات استخباراتية في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.

© AP Photo / Massoud Hossaini جنرال روسي يكشف عدد المسلحين شمال أفغانستان

كابول- سبوتنيك . وذكرت الوزارة، في بيان لها، "على إثر العملية، تم استهداف غول محمد سنغري مع اثنين من رجاله في منطقة سواتي بمديرية سرخرود أثناء هروبهم، ولقوا مصرعهم".

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن قيادي طالبان متورط بشكل مباشر في الإعداد لهجمات انتحارية وإنغماسية وزرع العبوات الناسفة، مشددة على أنه كان يشكل تهديدا لحياة المدنيين الآمنين في ننغرهار.

وتعتبر ولاية ننغرهار، الواقعة شرق أفغانستان، المتاخمة للحدود مع باكستان، مرتعا خصبا للتنظيمات الإرهابية، بخاصة حركة طالبان وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) ورغم قربها من العاصمة كابول إلا أن المجموعتين تتمتعان بنفوذ كبير هناك.

وفي 22 مايو/ أيار الجاري أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية القضاء على خلية تابعة لتنظيم "داعش" يتزعمها قيادي بارز يدعى "حكمتيار" في عملية أمنية مشابهة بمديرية نازيان في ننغرهار.