برلماني سوري: الأمريكيون متخوفون من الاقتصاد الروسي والصيني

قال عضو مجلس الشعب السوري، محمد خير العكام، وهو أيضا أستاذ بكلية الحقوق بجامعة دمشق، إنه تمت مناقشة عدة نقاط خاصة بمستقبل العلاقات الاقتصادية الروسية الأمريكية، خلال منتدى بطرسبورع الاقتصادي الدولي.

وقال العكام، هي حديث لوكالة "سبوتنيك"، "تلقينا دعوة روسية لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي بدورته الـ22 ونظرا لأهمية المنتدى، قرر مكتب مجلس الشعب أن يشارك بوفد مكون من 9 أعضاء".

وأضاف: "هذه أول مشركة لي في المؤتمر، ولا بد من أن نشارك في كل دعوة تأتي من روسيا حول كافة الأصعدة خاصة في ظل تقدم الاقتصاد الروسي، وفي محاولة اندماجه مع اقتصاد دول أخرى، ودخول سوريا في مرحلة تعافي من الإرهاب وبدء إعادة الإعمار".

© Nikolay Koreshkov منتدى بطرسبورع الاقتصادي الدولي

وتابع "باعتقادي أن برنامج المنتدى هام جدا، فقد شاركنا في عدة محاضرات أبرزها كان حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الروسية الأمريكية، للتعرف على طريقة التفكير الروسية وطريقة التفكير الأمريكية، ومن الواضح أن هناك محاولة أمريكية لعزل الاقتصاد الروسي. ولكنهم يخفون ذلك، ويظهرون العكس. الأمريكيون متأزمون نتيجة تزايد الحضور السياسي والاقتصادي الروسي عالميا، وتصاعد الاقتصاد الروسي في مختلف المجالات أهمها الغاز والنفط".

وأشار العكام إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ذاهبة بالاقتصاد الأمريكي نحو مزيد من الحمائية، وليس الاندماج في الاقتصاد العالمي كما يظهر للجميع، لافتا إلى أن الديون المتزايدة على الولايات المتحدة الأمريكية تجعلها في حالة صراع اقتصادي مع المحور الشرقي الروسي الصيني، الذي يتناقض في مصالحه مع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك تشعر الولايات المتحدة بأنها مأزومة من هذه الطريقة في التفكير.

© Nikolay Koreshkov منتدى بطرسبورع الاقتصادي الدولي

وتابع: "المنهج الاقتصادي الأمريكي يدعي أنه يريد أن يشتبك مع الاقتصاديات الأخرى ولكن في الواقع هو يريد أن يقود الاقتصاديات الأخرى، يريد للاقتصاديات الأخرى أن تكون تابعة لاقتصاده وليس تكوين علاقات اقتصادية متبادلة فيها منفعة متبادلة للطرفين كما هو الحال في طريقة التفكير الروسية".

واختتم بقوله: أهم نقطة تم التطرق إليها خلال الجلسة، هي اعتراف المحاضر الأمريكي بأنهم متخوفون من إدارة ترامب، وكيف سيقوم بإدارة اقتصاد البلاد في المرحلة القادمة، وأكد على رغبتهم في إقامة علاقات إيجابية وطيبة مع الروسي، ولكن عندما يتخوف الأمريكي من إدارة حكومة بلاده فهذه مشكلة كبيرة.