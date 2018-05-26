عقد لقاء قمة ثان بين زعيمي الكوريتين

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن مون وكيم اجتمعا بدار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية بانمونغوم الحدودية، لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونغيانغ وواشنطن، وذلك وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
وهذا هو ثاني اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.
وكان زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية التقوا لأول مرة عند النقطة الحدودية في بانمونغوم، الجمعه، 30 أبريل/ نيسان، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، مشيرا إلى جهوزية الجيش الأمريكي للرد على أية استفزازات كورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)