عقد لقاء قمة ثان بين زعيمي الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها مون جيه إن اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم السبت، 26 مايو/ أيار، لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن مون وكيم اجتمعا بدار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية بانمونغوم الحدودية، لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونغيانغ وواشنطن، وذلك وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP كوريا الشمالية: لن نعقد محادثات مع الجنوب ما لم يتم "حل قضايا عالقة"

وأعلن مستشار التواصل الشعبي للمكتب الرئاسي يون يونغ تشان، إن الرئسين تبادلا وجهات النظر بكل صراحة في كيفية تنفيذ بيان بانمونغوم الموقع عليه بتاريخ 27 أبريل/ نيسان، وعقد لقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي بنجاح، مضيفا أن الرئيس مون نفسه سيعلن عن نتيجة اللقاء وفقا لما اتفق عليه الجانبان.

وهذا هو ثاني اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.

وكان زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية التقوا لأول مرة عند النقطة الحدودية في بانمونغوم، الجمعه، 30 أبريل/ نيسان، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، مشيرا إلى جهوزية الجيش الأمريكي للرد على أية استفزازات كورية.