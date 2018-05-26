الرئيس التنفيذي لـ"ستراتا" الإماراتية: يجب تعزيز التعاون مع روسيا في مختلف الأصعدة

وأوضح العلماء أن مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تلخصت بمناقشة مسائل تتعلق بتكنولوحيا محاكاة الطبيعة والتي تعتبر نقطة تحولية في المجال الصناعي في مختلف دول العالم و خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: "من المهم جدا تعزيز شراكتنا مع الشركات والمنظمات الروسية لتطوير هذه التكنولوجيا والتي ستنعكس إيجابا على كلا البلدين".
وأضاف: "قدمنا إلى مدينة سانت بطرسبورغ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي يتعقد بدورته الـ 22، ونحن متواجدين هنا لنبني علاقات جديدة مع الشركات الروسية في هذا المجال".
وتابع "برأي علم محاكاة الطبيعة سيحمل اسم القرن الحادي والعشرون يدا بيد مع علوم النانوتكنولوجي والمواد المركبة وذلك من حيث استخداماتهم وتطبيقاتهم المتنوعة ذات الأهمية الكبرى".
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية قال العلماء: "المشروع الكبير هو المشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها مدينة يكاترينبورغ الروسية في شهر يوليو/ تموز من العام المقبل. وهذه ستكون بداية مرحلة الشراكة لبحث المواضيع التي تخص نكنولوجيا الطبيعة"، والتي تهدف للاستعداد لعصر الثورة الصناعية الرابعة".
ويعد "إنوبروم"، معرض صناعي دولي، يعقد سنويا في يكاترينبورغ منذ عام 2010، ويعقد المعرض مؤتمرات ومناقشات وعروض لكافة دول المشاركة فيه.
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