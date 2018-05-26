الرئيس التنفيذي لـ"ستراتا" الإماراتية: يجب تعزيز التعاون مع روسيا في مختلف الأصعدة

لم تقتصر فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين، على بحث مشاكل وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا، بل تم التطرق إلى مسائل تتعلق بتقنيات ومشروعات صديقة للبيئة تهدف إلى المحافظة على موارد الطبيعة من الاستنزاف.

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" الإماراتية للتصنيع، بدر العلماء، أكد خلاله أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة مع روسيا، في مختلف الأصعدة خاصة في مجال الصناعة.

وأوضح العلماء أن مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تلخصت بمناقشة مسائل تتعلق بتكنولوحيا محاكاة الطبيعة والتي تعتبر نقطة تحولية في المجال الصناعي في مختلف دول العالم و خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: "من المهم جدا تعزيز شراكتنا مع الشركات والمنظمات الروسية لتطوير هذه التكنولوجيا والتي ستنعكس إيجابا على كلا البلدين".

© Photo / Roscongress Photo Bank/Nikolay Koreshkov منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

وأضاف: "قدمنا إلى مدينة سانت بطرسبورغ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي يتعقد بدورته الـ 22، ونحن متواجدين هنا لنبني علاقات جديدة مع الشركات الروسية في هذا المجال".

وتابع "برأي علم محاكاة الطبيعة سيحمل اسم القرن الحادي والعشرون يدا بيد مع علوم النانوتكنولوجي والمواد المركبة وذلك من حيث استخداماتهم وتطبيقاتهم المتنوعة ذات الأهمية الكبرى".

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية قال العلماء: "المشروع الكبير هو المشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها مدينة يكاترينبورغ الروسية في شهر يوليو/ تموز من العام المقبل. وهذه ستكون بداية مرحلة الشراكة لبحث المواضيع التي تخص نكنولوجيا الطبيعة"، والتي تهدف للاستعداد لعصر الثورة الصناعية الرابعة".

© Photo / Roscongress Photo Bank/Nikolay Koreshkov منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

ويعد "إنوبروم"، معرض صناعي دولي، يعقد سنويا في يكاترينبورغ منذ عام 2010، ويعقد المعرض مؤتمرات ومناقشات وعروض لكافة دول المشاركة فيه.