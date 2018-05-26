مقتل 16 شخصا على الأقل في سريلانكا إثر فيضانات وانزلاقات أرضية

أعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا، اليوم السبت، مقتل 16 شخصا، وفقدان شخص واحد على الأقل، إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضرب ما يقرب 20 منطقة في البلاد.

© AP Photo / Eranga Jayawardena سريلانكا تلغي حالة الطوارئ

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الجيش السريلانكي أن "قوات الجيش وفرق الإغاثة تعمل في المناطق التي تأثرت بالفيضانات، لتوفير الخدمات الأكثر حاجة للآلاف من الناس في العديد من أجزاء الجزيرة"، مضيفا أن "الفيضانات حتى الآن أسفرت عن مقتل 16 شخصا، وتم الإبلاغ عن شخص واحد مفقود".

وأوضح البيان أنه "نحو 20 منطقة في البلاد شهدت فيضانات وانزلاقات أرضية".

وأشار البيان إلى أن "الجيش وضع ما يقرب من 1200 شخص من القوات على أهبة الاستعداد، للمواجهة حالة الطوارئ إذا ما استمرت الأمطار في الهطول خلال الساعات القادمة".

وتشهد سريلانكا منذ الاثنين الماضي أمطارا موسمية غزيرة تسبب في حدوث انزلاقات أرضية.