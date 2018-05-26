مترو أنفاق كييف يستأنف العمل بعد إنذار كاذب بوجود قنابل

قالت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف إنها أعادت تشغيل المترو، اليوم السبت، 26 مايو/ أيار، بعد أن تبين أن الإنذار بوجود قنابل كان إنذارا كاذبا.