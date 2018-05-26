تركيا تنتقد قرار بالسماح لحزب موال للأكراد بعقد مؤتمر في ألمانيا

وأفادت "رويترز" أن الوزارة قالت في بيان "هذا النهج المزدوج الذي ندينه بشدة لا يمكن أن يتسق مع الديمقراطية.. والحرب ضد الإرهاب وتوقعات التطبيع في العلاقات التركية الألمانية".
وقالت صحيفة راينيشه بوست إن شرطة كولونيا منعت اثنين من الساسة المعارضين الأتراك من إلقاء كلمة أثناء مظاهرة للأكراد في المدينة اليوم السبت خوفا من استغلالهما الفرصة للحديث عن الانتخابات التركية.
وأوضحت الصحيفة أن عضوي البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي أحمد يلدريم وطوبى هيزير كانا يرغبان في الحديث، أثناء المظاهرة التي نظمها أكراد المدينة احتجاجا على تورط تركيا في الصراع السوري.
وكان الآلاف من المغتربين الأتراك في ألمانيا وهولندا والنمسا ودول البلقان شاركوا في مؤتمر انتخابي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البوسنة الأسبوع الماضي.
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