زعيم كوريا الشمالية يبدي "إرادته الثابتة" بشأن اجتماع القمة مع ترامب

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أبدى "إرادته الثابتة" بشأن اجتماع قمة محتمل في 12 يونيو/حزيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك خلال اجتماع أمس السبت 26 مايو/أيار مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم ومون اتفقا خلال ما وصفته بمحادثات متعمقة على عقد مباحثات على مستوى عال بين بلديهما في أول يونيو/حزيران، حسبما نقلت رويترز.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ترامب يكذب "نيويورك تايمز" حول ملف التعامل مع كوريا الشمالية

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، عبر حسابه على موقع تويتر أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مثمرة مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: "إذا جرت القمة مع كيم يونغ أون، فمن المرجح أن تكون في سنغافورة في 12 يونيو/حزيران"، وتابع: "إذ لزم الأمر، قد تتأخر لموعد بعد 12 يونيو/حزيران".