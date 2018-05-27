إعلان حالة الطوارئ في ولايتين أمريكيتين بسبب العاصفة ألبرتو

أعلنت ولايتا فلوريدا ومسيسبي الأمريكيتان حالة الطوارئ، أمس السبت 26 مايو/أيار، بالتزامن مع اتجاه العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات بحلول يوم الاثنين المقبل.

ونقلت رويترز عن ريك سكوت، حاكم ولاية فلوريدا، قوله في بيان "إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة".

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وحذر فيل بريانت حاكم ولاية مسيسبي، التي أعلنت حالة الطوارئ أيضًا، في بيان إن الفيضانات الساحلية والداخلية يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع اقتراب العاصفة من ساحل الخليج الشمالي يوم الاثنين.

يذكر أن ألبرتو أول عاصفة تحمل اسما في موسم أعاصير 2018 وكانت تتحرك شمالا بسرعة نحو 16 كيلومترا في الساعة مثيرة رياحا تبلغ سرعتها نحو 40 ميلا في الساعة يوم السبت، وأن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.