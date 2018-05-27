إعلان حالة الطوارئ في ولايتين أمريكيتين بسبب العاصفة ألبرتو

ونقلت رويترز عن ريك سكوت، حاكم ولاية فلوريدا، قوله في بيان "إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة".
وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع اقتراب العاصفة من ساحل الخليج الشمالي يوم الاثنين.
يذكر أن ألبرتو أول عاصفة تحمل اسما في موسم أعاصير 2018 وكانت تتحرك شمالا بسرعة نحو 16 كيلومترا في الساعة مثيرة رياحا تبلغ سرعتها نحو 40 ميلا في الساعة يوم السبت، وأن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.
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