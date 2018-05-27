نتنياهو: لن نسمح بتحويل الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تسمح بإنتاج سلاح في لبنان أو استقباله في سوريا.

القاهرة —سبوتنيك. وأكد نتنياهو في بداية جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم، الأحد 27 مايو/أيار، في القدس، في تصريحات نقلتها صفحة الناطق باسمه، أوفير جندلمان، أنه يعمل على إحباط تحويل "الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان أو إنتاجها في لبنان".

وتابع نتنياهو أن "هذه الأسلحة موجهة ضد دولة إسرائيل".

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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من "حقنا في إطار حقنا في تقرير المصير إحباط إنتاجها أو تحويلها".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر، قد قال في كلمة له بذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار/ مايو 2000 إننا "لا نسعى إلى الحرب ولكننا لا نخافها… قلناها سابقا ونكررها اليوم".

وهو ما ردت عليه إسرائيل، بأنه لا داعي لتوجيه التهديدات لإسرائيل من خلال الشاشات ومن داخل المخابئ.