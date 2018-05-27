إسرائيل تبدأ ببناء حاجز بحري لمنع "غواصي حماس" من التسلل إلى شواطئها

أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن إسرائيل شرعت، اليوم الأحد، في بناء حاجز بحري شمال قطاع غزة لمنع تسلل عناصر "حماس" إلى شواطئها.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب جندلمان في صفحته على "تويتر" أنه "بدأت اليوم الأعمال على إقامة حاجز بحري لا مثيل له في العالم يهدف إلى منع إرهابيي حماس من التسلل بحرا إلى شواطئنا وأراضينا".

© AP Photo / Ariel Schalit رئيس إسرائيل يطالب مصر بعزل حركة "حماس" في قطاع غزة

وتابع أن "هذا الحاجز يشكل ضربة نوعية جديدة لحماس التي بذلت جهودا كبيرة لتدريب الغواصين الإرهابيين".

يذكر أن كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد نفذت في الثامن من تموز/يوليو 2014 عملية "كوماندوز" بحري، من خلال أربعة من مقاتليها هاجموا موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي داخل عسقلان عبر البحر المتوسط.

وقد أظهر تسجيل مصور نشرته "كتائب القسام"، تمكن المقاتلين من اقتحام الموقع والاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي في الموقع العسكري.