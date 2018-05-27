البرق يعطل حركة الطيران في أحد أهم مطارات لندن

تسبب البرق في تعطيل حركة الطيران بمطار "ستانستيد" في العاصمة البريطانية لندن، بعدما أصاب أحد أنظمة الوقود في المطار، وتسبب في إلغاء وتأجيل بعض الرحلات، وتحويل مسار رحلات أخرى.

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد 27 مايو / أيار، أن البرق أضاء سماء بريطانيا، الليلة الماضية، أثناء هبوب عواصف، بينما وردت تقارير عن هطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول وتسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد غير محدد من المنازل.

© Sputnik . N. Bobrov إخلاء طائرة أمريكية في مطار لندن بعد اندلاع حريق فيها

ويعد مطار "ستانستيد" هو ثالث أكثر مطارات لندن ازدحاما بالمسافرين، ويعتبر مركزا للطيران منخفض التكلفة التابع لشركة "ريان إير".

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الشركة قوله إن إلغاء الرحلات سببه وجود عطل في نظام الوقود بالمطار نتيجة إصابته بالبرق، وأن هذا الأمر تسبب في إلغاء بعض الرحلات، مضيفة: "لكن العطل تم إصلاحه صباح اليوم الأحد، فيما شكا بعض الركاب، الذين أمضوا أوقاتا أطول للحاق برحلاتهم، من عدم حصولهم على تفسير واضح لأسباب تأخر الرحلات.