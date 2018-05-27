ألمانيا: تظاهر الآلاف ضد ميركل لهذا السبب

ذكرت صحيفة "FAZ" الألمانية نقلا عن الشرطة، أن عدة مظاهرات جرت في برلين، اليوم الأحد 27 مايو / أيار، وأن أكثر من 25 الف شخص خرجوا إلى الشوارع، للتظاهر ضد المستشارة الألماننية أنجيلا ميركل.

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ووفقا للصحيفة ، فقد تم تنظيم إحدى المظاهرات من قبل الحزب السياسي "البديل من أجل ألمانيا". ووفقا لبيانات الشرطة فقد شارك فيها حوالي 5 آلاف شخص حاملين شعار "المستقبل لألمانيا"، كما عارضوا سياسة حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأسلمة ألمانيا والهجرة.

وبالإضافة إلى ذلك، خرج أكثر من 20 ألف شخص في مظاهرات ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" حاملين شعارات "أوقفوا الكراهية. أوقفوا حزب البديل من أجل ألمانيا"، حيث تجمع معارضو هذا الحزب في 13 موقعا مختلفا في برلين.