الروسية "سو-57" ربما تصبح بديلا لـ"إف-35" الأمريكية في الجيش التركي

أفادت صحيفة "يني شفق" التركية، نقلا عن مصدر مطلع، أنه يمكن لتركيا أن تشتري المقاتلة الروسية "سو-57" بدلا من الأمريكية "إف-35"، التي تحاول واشنطن حرمان أنقرة من الحصول عليها.

© Sputnik . Valeriy Melnikov الولايات المتحدة تعاقب تركيا لشرائها "إس-400"

ويمكن لتركيا اتخاذ مثل هذا القرار إذا قامت الولايات المتحدة بحظر تسليم تركيا طائرات "إف-35" بسبب شراء البلاد لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات " إس —400"، بحسب الصحيفة.

ووفقا للصحيفة فإن أنقرة لاتنوي التخلي عن حقها في امتلاك الطائرات (الأمريكية) التي ينبغي أن تستلمها في يونيو / حزيران المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا قد وقعتا في ديسمبر / كانون الأول عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

ووفقا لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.