نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمستشفى

ذكر متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب (93 عاما) في تغريدة على "تويتر"، أنه نقل إلى المستشفى في ولاية مين، اليوم الأحد 27 مايو/أيار الجاري، بعد أن عانى من هبوط ضغط الدم والإرهاق.

وقال المتحدث جيم مكجراث إن بوش، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، سيبقى على الأرجح تحت الملاحظة في المستشفى بضعة أيام، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) May 27, 2018 ​وأضاف: "الرئيس الأسبق في وعيه ومتيقظ ولا يشعر بأي ألم".

وكان جورج بوش الأب، أدخل أدخل مساء الاثنين 23 أبريل/نيسان، مستشفى في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.

وتوفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن 92 عاما، 14 أبريل، بحسب بيان نشره على "تويتر" المتحدث باسم زوجها.

وقال جيم ماكغراث إن "باربرا بوش توفيت الثلاثاء 17 نيسان/أبريل 2018 عن 92 عاما"، وذلك بعيد يومين على إعلان المتحدث نفسه أن السيدة الأولى السابقة قررت وقف علاجها الطبي واللجوء إلى الرعاية التسكينية بسبب تدهور صحتها.