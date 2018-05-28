صحيفة: إسرائيل وإيران أدارا مباحثات حول سوريا بوساطة أردنية

ذكرت الصحيفة أنه يلوح في الأفق اتفاق بين الطرفين، الإسرائيلي والإيراني، يقضي بأن إيران وحزب الله والميليشيات التابعة لهما لا تشترك في أية عمليات ضد المعارضة السورية، على أن يتحمل الجيش السوري المسؤولية عن ذلك، على أن تقوم الحكومة الأردنية بالحفاظ على الحدود المشتركة ومنع المتسللين من الدخول إلى سوريا، مع تعهد سوريا لكل من الأردن وإسرائيل بعدم تدخل إيران في الحروب الدائرة في المنطقة بوجه عام.
من جانبها، وبحسب الصحيفة العبرية، فإن إسرائيل حذرت إيران من التدخل مجددا في سوريا، وإلا فإن تل أبيب ستدير بدورها حربا ضروس في المنطقة، حيث حددت إسرائيل منطقتي الحدود المشتركة مع الأردن وهضبة الجولان السورية المحتلة مناطق خط أحمر لها، مع تأكيد الصحيفة على أن تلك النقاشات حول الوضع في سوريا، عبر الأردن، قد أديرت لأكثر من مرة، خاصة بعد تعدد الهجمات الإسرائيلية الجوية على منشآت عسكرية سورية إيرانية طوال الأشهر القليلة الماضية.
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