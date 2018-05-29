نتنياهو:الجيش الإسرائيلي سيرد على الصورايخ التي أطلقت من غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بقوة على الصواريخ التي أطلقت صباح اليوم على مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

وقال نتنياهو على حسابه بموقع تويتر: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي عليها من قطاع غزة. جيش الدفاع سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا"

إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي عليها من قطاع غزة. جيش الدفاع سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 29, 2018

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن صفرات الإنذار دوت للمرة الثالثة خلال اليوم في محيط غزة، محذرة من قصف محتمل من داخل القطاع.

وجاء في البيان: "تم تفعيل الإنذار في مجلس اشكول المحلي. يجري التحقق من الظروف".

وكانت قد دوت سلسلة انفجارات صباح اليوم الثلاثاء في سماء قطاع غزة ناتجة عن اعتراض القبة الحديدية لقذائف أطلقت من القطاع، وجاء ذلك وفقا صحيفة دنيا الوطن.