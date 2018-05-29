الجيش الإسرائيلي يعلن قصف نحو 35 هدفا في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، إنه قصف نحو 30 هدفا في قطاع غزة.

وكتب أفيخاري أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على "تويتر"، يقول إنه تم "ضرب نحو 30 هدفا إرهابيا في قطاع غزة بما فيها نفق إرهابي هجومي في منطقة كرم شالوم في أعقاب الرشقة الصاروخية التي أطلقتها المنظمات الإرهابية في غزة صباح اليوم".

#عاجل ضرب نحو ٣٠ هدفًا إرهابيًا في قطاع #غزة بما فيها #نفق ارهابي هجومي في منطقة #كرم_شالوم في أعقاب الرشقة الصاروخية التي اطلقتها المنظمات الإرهابية في غزة صباح اليوم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2018

​وتابع في تغريدة منفصلة "أغار جيش الدفاع من خلال مقاتلات حربية وطائرات أخرى على أكثر من 35 هدفا ارهابيا في 7 مواقع ارهابية تابعة لمنظمتي حماس والجهاد الاسلامي الارهابيتين في قطاع غزة".

#عاجل أغار #جيش_الدفاع من خلال مقاتلات حربية وطائرات أخرى على أكثر من 35 هدفًا ارهابيًا في 7 مواقع ارهابية تابعة لمنظمتيْ #حماس والجهاد الاسلامي الارهابيتيْن في قطاع #غزة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2018

​وأوضح "تم استهداف 6 مواقع عسكرية بما فيها مخازن أسلحة وأهداف بحرية ومقرات إرهابية. خلال الغارات تم إحباط نفق إرهابي هجومي تابع لمنظمة حماس الإرهابية في منطقة معبر كرم شالوم".

وتابع "لقد تم شن هذه الغارات في أعقاب رشقة قذائف الهاون التي تم اطلاقها من قبل منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية باتجاه غلاف غزة صباح اليوم".

لقد تم شن هذه الغارات في أعقاب رشقة قذائف الهاون التي تم اطلاقها من قبل منظمة #الجهاد_الاسلامي الارهابية باتجاه #غلاف_غزة صباح اليوم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2018

​ودوت سلسلة انفجارات، صباح اليوم، في سماء قطاع غزة ناتجة عن اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي لقذائف أطلقت من القطاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، فيما طلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد، منذ أقل من ساعة، بالرد بقوة على الصواريخ التي أطلقت صباح اليوم على مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي عليها من قطاع غزة. جيش الدفاع سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 29, 2018

​وقال نتنياهو على حسابه بموقع تويتر: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي عليها من قطاع غزة. جيش الدفاع سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".