الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الجماعات المسلحة الفلسطينية بالوقف الفوري لإطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشددا على ضرورة تهدئة الأوضاع لحماية حياة المواطنين.

أمستردام — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتشيتش في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "يجب وقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قبل المسلحين الفلسطينيين من غزة باتجاه إسرائيل على الفور".

وأضافت كوتشيانتشيتش "الهجمات العشوائية ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف، هناك حاجة ماسة إلى تهدئة هذا الوضع الخطير لضمان حماية حياة المدنيين."

وتابعت "لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة يجب كسر دائرة العنف واليأس من خلال عملية سياسية حقيقية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أكد اليوم أن "كل مكان يطلق منه الإرهابيون النار من غزة باتجاه إسرائيل سيتحول إلى هدف شرعي للقصف".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه سيحول كل مكان تنطلق منه القذائف الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل إلى هدف شرعي للقصف الإسرائيلي، مؤكدا أنه سيعمل بكل الطرق على ضمان أمن وسلامة إسرائيل ومواطنيها.

وأضاف ليبرمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "كل مكان يطلق منه الإرهابيون النار من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سيتحول إلى هدف شرعي للقصف".