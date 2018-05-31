البنتاغون يحذر الأسد من ضرب القوات الأمريكية في سوريا

واشنطن — سبوتنيك. وقال ماكينزي تعليقا على كلام الأسد: "أي طرف مهتم في سوريا يجب أن يفهم، أن أي هجوم على القوات الأمريكية أو شركائنا بالتحالف سيكون فكرة سيئة".
وشدد الأسد، على أنه يجب على الولايات المتحدة، أن تغادر أراضي سوريا.
وقال الأسد، أن صراعا مباشرا كان على وشك الوقوع بين القوات السورية والأمريكية في بلاده، وقد تم تحاشيه بفضل حكمة القيادة الروسية.
هذا وتقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، منذ 2014، ويتركز أغلب وجود القوات الأمريكية في شمال سوريا، كما تملك الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في سوريا، أبرزها في التنف ومنبج.
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