البنتاغون يحذر الأسد من ضرب القوات الأمريكية في سوريا

أعلن المتحدث باسم اللجنة المشتركة لرؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، الفريق كينيت ماكينزي، إن مهاجمة قوات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا ستكون "فكرة سيئة".

واشنطن — سبوتنيك. وقال ماكينزي تعليقا على كلام الأسد: "أي طرف مهتم في سوريا يجب أن يفهم، أن أي هجوم على القوات الأمريكية أو شركائنا بالتحالف سيكون فكرة سيئة".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev الأسد: كنا قريبين من صراع مباشر بين روسيا وأمريكا وتفاديناه بفضل الحكمة الروسية وليس الأميركية

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد ، قد أعلن في مقابلة مع قناة "آر تي"، يوم أمس الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية، التي تتكون أساسا من الأكراد، والتي تدعمها الولايات المتحدة، تظل "المشكلة الوحيدة في البلاد". ووفقا له، فإن دمشق مستعدة للتفاوض معهم، ولكن في حالة الفشل، فإن الجيش السوري مستعد لاستخدام القوة لتحرير أراضي البلاد.

وشدد الأسد، على أنه يجب على الولايات المتحدة، أن تغادر أراضي سوريا.

وقال الأسد، أن صراعا مباشرا كان على وشك الوقوع بين القوات السورية والأمريكية في بلاده، وقد تم تحاشيه بفضل حكمة القيادة الروسية.

هذا وتقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، منذ 2014، ويتركز أغلب وجود القوات الأمريكية في شمال سوريا، كما تملك الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في سوريا، أبرزها في التنف ومنبج.