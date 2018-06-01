ترامب يوسع مهام السفير الأمريكي في إسرائيل

أسند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهام أخرى لسفير بلاده في إسرائيل، ديفيد فريدمان، تتعلق بتطوير العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الرئيس ترامب وسّع من مهام السفير الأمريكي في مدينة القدس، ديفيد فريدمان، ليكون مسؤولا عن تجديد العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين، وإنشاء "خط مفتوح" بين الطرفين، الفلسطيني والأمريكي، بعد تدهور العلاقات بينهما في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونقلت القناة الإسرائيلية على لسان دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق للولايات المتحدة الأمريكية، في فترة باراك أوباما، أن مثل هذه الخطوة ستقوض طموح الدولة الفلسطينية القادمة، خاصة مع رفض الفلسطينيين الاعتراف بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.