إيران: مستشارونا في سوريا بطلب من حكومتها وإسرائيل لن تغير ذلك

أكد مستشار رئيس أركان الجيش الإيراني، مسعود جزايري، أن المستشارين العسكريين الإيرانيين متواجدون في سوريا بطلب من حكومتها، مؤكدا أن المساعي الإسرائيلية الأمريكية لن تغير من ذلك الوضع.

القاهرة — سبوتنيك. وقال جزايري، في تصريحات لوكالة "تسنيم" للأنباء، إنه "بعكس القوات الأمريكية والمعارضين الإقليميين، فإن المستشارين الإيرانيين متواجدون في سوريا بطلب من الحكومة والشعب السوريين.

© REUTERS / AMIR COHEN الجيش الإسرائيلي: القوات الإيرانية في سوريا لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

وتابع جزايري أن "عليهم [الولايات المتحدة وإسرائيل] أن يعلموا أن ذلك الوضع لن يتغير".

وأضاف "نتطلع لليوم الذي تشهد فيه سوريا ودول المنطقة الأخرى حقبة لا تتعرض فيه لمضايقات من قبل قوى خارجية".

وتابع في تصريحاته أنه "لا يوجد مستقبل للنظام الصهيوني في إسرائيل، وسيتعين على الولايات المتحدة أن تغادر المنطقة".

وجاءت تصريحات جزايري، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تفيد بأن المستشارين الإيرانيين ومقاتلي "حزب الله" بدؤوا بالانسحاب من سوريا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد نفى منذ أيام وجود قوات إيرانية وأكد وجود ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السوري، وقال الأسد في حديث لقناة "آر تي": "الحقيقة الأكثر أهمية فيما يتعلق بهذه القضية هي أنه ليس لدينا قوات إيرانية، لم يكن لدينا أي قوات إيرانية في أي وقت من الأوقات، ولا يمكن إخفاء ذلك، ولا نخجل من القول بأن لدينا مثل هذه القوات، لو كانت موجودة، فنحن من دعونا الروس وكان بإمكاننا أن ندعو الإيرانيين".

وأضاف الأسد: "لدينا ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السوري، لكن يكون لديهم قوات، والحقيقة الأكثر وضوحاً التي تثبت كذبهم في هذه القضية، أي قضية الإيرانيين، هي أن الهجمات الأخيرة قبل بضعة أسابيع، التي قالوا إنها استهدفت قواعد ومعسكرات إيرانية، كما زعموا، أدت إلى استشهاد وجرح عشرات الشهداء والجرحى السوريين، ولم يكن هناك إيراني واحد، إذاً كيف يستطيعون القول إن لدينا مثل تلك القوات؟ هذا كذب نقول دائماً إن لدينا ضباطاً إيرانيين، لكنهم يعملون مع جيشنا، وليس لدينا قوات إيرانية".