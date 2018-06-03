السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس في هذه الفترة

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بدء تطبيق إجراء منع العمل تحت أشعة الشمس، من الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة مساء، وذلك في الفترة بين 15 حزيران/يونيو و15 أيلول/سبتمبر، على جميع المنشآت.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

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ودعا الناطق الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أصحاب العمل، عند تنظيم ساعات الشغل، مراعاة نص القرار الوزاري، بغية توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية.

وأوضح أن ذلك القرار يهدف إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين، "وخصوصاً في مثل هذه الفترة من كل عام، والتي ترتفع فيها درجة الحرارة".

ويستثني القرار عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف المناخ فيها، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.

ولتطبيق القرار، سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة، خلال فترة المنع.

يشار إلى أن درجات الحرارة، خلال فترة الصيف وبداية الربيع، ترتفع بشكل كبير في المناطق الشرقية والوسطى والغربية من البلاد؛ في حين تشهد الجنوبية الغربية طقساً معتدلاً لهذه الأوقات من السنة.