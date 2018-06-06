مفاجأة سعودية بشأن إنتاج النفط

خرج وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بتصريحات مفاجئة، اليوم الأربعاء، بشأن سياسة المملكة في إنتاج النفط.

© AFP 2018 / Pierre-Henry DESHAYES أمريكا تتخطى السعودية في إنتاج النفط

قال وزير النفط الهندي إن "وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغه بأن المملكة تعيد النظر في سياستها لخفض إنتاج النفط"، وفقاً لوكالة "رويترز".

يأتي ذلك، بعدما عقدت الكويت اجتماعا، السبت الماضي ضم عددا من الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات، دون حضور قطر.

كما قالت مصادر مطلعة اليوم، إن شركة "أرامكو" السعودية اتفقت ولأول مرة على عقد محدد الأجل لإمداد شركة "برتامينا" الإندونيسية بالبنزين خلال الفترة بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وفقا لـ"رويترز" أيضا.

وأضافت المصادر أن هذه ستكون على الأرجح أول مرة تمد فيها "أرامكو" السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) إندونيسيا، أكبر مستورد لوقود السيارات في آسيا، بالوقود بعقد محدد الأجل على الرغم من أنه لم يتسن التحقق من ذلك على الفور. وامتنع مسؤولون في "برتامينا" و"أرامكو" لتجارة المنتجات البترولية عن التعليق.