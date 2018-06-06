مفاجأة سعودية بشأن إنتاج النفط

يأتي ذلك، بعدما عقدت الكويت اجتماعا، السبت الماضي ضم عددا من الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات، دون حضور قطر.
كما قالت مصادر مطلعة اليوم، إن شركة "أرامكو" السعودية اتفقت ولأول مرة على عقد محدد الأجل لإمداد شركة "برتامينا" الإندونيسية بالبنزين خلال الفترة بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وفقا لـ"رويترز" أيضا.
وأضافت المصادر أن هذه ستكون على الأرجح أول مرة تمد فيها "أرامكو" السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) إندونيسيا، أكبر مستورد لوقود السيارات في آسيا، بالوقود بعقد محدد الأجل على الرغم من أنه لم يتسن التحقق من ذلك على الفور. وامتنع مسؤولون في "برتامينا" و"أرامكو" لتجارة المنتجات البترولية عن التعليق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)