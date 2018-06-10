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10:31 10 يونيو/ حزيران 2018
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    صورة جماعية للمشاركين في أحد اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون

    البيان الختامي لمنظمة شنغهاي يؤكد أنه لا بديل عن الحل السياسي في سوريا

    © Sputnik . Host photo agency/Alexander Wilf
    العالم
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    أكدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في البيان الختامي المشترك، على أنه لا بديل عن العملية السياسية للخروج من الأزمة السورية، داعية جميع الأطراف المتصارعة إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمناطق تخفيف حدة التوتر.

    تشينغداو — سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لمنظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الأحد، 10 يونيه/حزيران:"تؤكد الدول الأعضاء أنه لا بديل عن تنفيذ عملية سياسية شاملة تحت قيادة السوريين والسوريين أنفسهم للخروج من الأزمة السورية".

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    وأشار البيان إلى أن حل الأزمة يجب أن يتم وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي و"ينطلق من ضرورة السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لسوريا"، مضيفاً: "تدعم الدول الأعضاء مفاوضات السلام في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشير أيضا إلى فعالية عملية أستانا وتحث جميع الأطراف المتصارعة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق التصعيد من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتسوية السياسية للوضع في سوريا".

    ورحبت الدول الأعضاء بنتائج الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني باعتباره مساهمة هامة في تعزيز مثل هذه العملية السياسية في سوريا.

    من جهة أخرى، أشاد البيان الختامي بالاتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ودعوا الجميع للمساعدة في عملية التفاوض، داعين الجميع إلى المساعدة في عملية التفاوض.

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