السلطات الإسرائيلية تخطر عائلتين فلسطينيتين بهدم منزليهما

سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عائلتين في بلدة النويعمة شمال مدينة أريحا في الأغوار إخطارات تفيد بنية هدم المنزلين بحجة البناء بدون ترخيص في المناطق المصنفة "ج" وهي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.