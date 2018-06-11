ترامب يصف التجارة العادلة بـ "الحمقاء"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التغريدات على تويتر، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران، صب فيها غضبه على بعض من أوثق حلفاء واشنطن بحلف شمال الأطلسي بسبب العجز التجاري الأمريكي عقب اجتماع قمة مثير للانقسام لمجموعة السبع في كندا.

وصرح ترامب الموجود في سنغافورة لحضور اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن "التجارة النزيهة يُطلق عليها الآن التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة"، وأضاف أنه "ليس عدلا بالنسبة للشعب الأمريكي أن يبلغ العجز التجاري 800 مليار دولار.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

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وتابع ترامب: "لماذا يتعين علي كرئيس للولايات المتحدة السماح لدول بمواصلة تحقيق فائض تجاري ضخم مثلما هو الحال بالنسبة لهم منذ عقود في الوقت الذي يتعين فيه على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب دفع مثل هذا الثمن الباهظ وغير العادل؟".

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

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ومن المقرر أن يلتقي ترامب وكيم جونغ أون، يوم غد الثلاثاء، في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا الفاخر على جزيرة سنتوسا في سنغافورة، ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.