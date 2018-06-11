مزارعون فرنسيون يبدأون حصار مصاف نفطية بسبب واردات زيت النخيل

بدأ مزارعون فرنسيون في فرض حصار على مصاف نفطية ومستودعات وقود بسبب خطط شركة توتال استخدام زيت نخيل مستورد في مصنع للوقود الحيوي مما أثار سخط المزارعين بسبب المنافسة غير العادلة.

© Photo / Airbus Group فرنسا... تسويق مروحيات لها تاريخ سيئ

ووفقا لـ"رويترز"، قال متحدث باسم اتحاد المزارعين إن مستودع فاتري للوقود في منطقة مارني في شمال شرق فرنسا كان أول منشأة تحاصر مساء الأحد بعد أن أقام نحو 100 مزارع حواجز بالجرارات وأكوام من الركام.

وقالت كريستيان لامبرت رئيسة اتحاد المزارعين في مقابلة مع قناة فرانس انفو التلفزيونية إن ما لا يقل عن خمسة مواقع ستحاصرعلى أن يصل مجمل عدد المواقع المحاصرة ابتداء من التاسعة من صباح الاثنين إلى 13 موقعا.

وقالت شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز والتي تدير خمس مصافي وتسعة مستودعات للبنزين في فرنسا في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن المزارعين تجمعوا عند مستودعين وإنها اتخذت إجراءات بالتعاون مع السلطات للحد من الاضطرابات.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعطت إذنا لتوتال الشهر الماضي باستخدام زيت النخيل في مصفاة لاميد للوقود الحيوي في جنوب فرنسا مما أثار غضب المزارعين الذين يقومون بزراعة محاصيل محلية ذات بذور زيتية والمدافعين عن البيئة الذين ينحون باللوم في التصحر في جنوب شرق آسيا على زراعة النخيل لاستخدام زيته.