أمين عام حلف الناتو يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإيطالي في روما

يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ رئيس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي، اليوم الاثنين، في روما.

© AFP 2018 / Daniel Mihailescu إيطاليا تتعرض لهجوم من الجنوب وتطلب مساعدة "الناتو"

وذكر الموقع الرسمي للناتو، أن "ستولتنبرغ بدأ أمس الأحد زيارة رسمية تستغرق يومين إلى روما، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو"، متابعا "يلتقي ستولتنبرغ اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإيطالي، ووزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا".

وأثني ستولتنبرغ، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي، على "إسهامات إيطاليا ذات القيمة العالية، بما في ذلك في أفغانستان، وكوسوفو، وتركيزها على التحديات القادمة من الجنوب، والتي تعتبر مهمة للحلف كله".

وأضاف الموقع أن "المناقشات تضمنت الإعداد لقمة الناتو المزمع عقدها في 11 و12 تموز/يوليو المقبل في بروكسل، وتعزيز جهود الحلف لإرساء الاستقرار ومحاربة الإرهاب، عبر إطلاق مهمة تدريب جديدة في العراق، ومزيدا من الدعم للأردن، وتونس".

وتابع الموقع أن اللقاء "تضمن الاتفاق على أهمية النهج المزدوج إزاء روسيا، عبر الحوار والدفاع"، لافتا إلى أن "الموضوعات الأخرى التي نوقشت كانت حول التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، والذي وصل مستويات غير مسبوقة".

وناقش ستولتنبرغ ووزير الخارجية الإيطالي كذلك "التقدم في مجال تقاسم الأعباء في الحلف، الذي يتضمن النقد المالي، وعمليات المساهمة والقدرات".