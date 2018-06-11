موظف سابق في الإدارة الأمريكية يكشف عن عادة سيئة لترامب

أمضى، سولومون لارتي، الموظف السابق في البيت الأبيض، الأشهر الخمسة الأولى من إدارة ترامب، في لصق أجزاء من مستندات ووثائق قام بتمزيقها الرئيس الأمريكي الجديد.

وقام سولومون ببناء مستقبله المهني لمدة 30 سنة، ووفقا له، فإنه وللمرة الأولى، واجه مثل هذه الظاهرة، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".

© Photo / /lovelimitless.com 11 عادة بريئة تكشف أنك إنسان شديد الأذى

ويجب إيداع جميع الوثائق الرئاسية الهامة في الأرشيف القومي للولايات المتحدة، لكن ترامب لم يتبع هذه القاعدة في كثير من الأحيان. حيث كانت أداة العمل الرئيسية لسولومون وزملاؤه هي شريط لاصق شفاف، يقومن من خلاله بإلصاق جميع المستندات التي قام بتمزيقها الرئيس الأمريكي.

وأشار سولومون إلى أن ترامب، في بعض الأحيان، يقوم بتمزيق الوثائق إلى جزئين، وأحيانا إلى أجزاء متعددة، ويقوم برميها في سلة المهملات أو على الأرض، حيث لم تستطع الإدارة الأمريكية التخلص من هذه العادة السيئة.