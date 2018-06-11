سماع دوي انفجار بالقرب من وزارة التنمية الريفية غرب العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجار قرب مبنى حكومي غربي العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم الاثنين، مخلفا عددا من الضحايا لم يتم تحديده بعد، حسبما ذكر متحدث باسم شرطة العاصمة لوكالة "سبوتنيك".

© AP Photo / Massoud Hossaini وقوع انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول

كابول- سبوتنيك . وقال حشمت ستانكزاي، المتحدث باسم شرطة كابول، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار وقع بالقرب من وزارة التنمية الريفية في الدائرة السادسة"، مشيرا إلى أن "أعداد الضحايا وطبيعة الانفجار سيتم الإعلام عنها لاحقا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان في تموز/يوليو المقبل، وسط حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد التي تشهد سيطرة تنظيم "داعش" وحركة طالبان على مناطق متفرقة فيها.