ترامب وكيم جونغ أون سيعقدان لقاءا فرديا قبل انطلاق قمتهما

وسيحضر هذه الجلسة المغلقة المترجمين لكلا الطرفين فقط، وذلك قبل عقد اجتماع ثنائي موسع مع مستشاريهم، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وكان ترامب غرد عبر حسابه على "تويتر"، الأحد 10 يونيو الجاري، لكي يعبر عن حماسه لقمته مع زعيم كوريا الشمالية، وغرد: "من الرائع أن أكون في سنغافورة، حيث التشويق يملأ الهواء!".
Great to be in Singapore, excitement in the air!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
ويتواجد حاليا ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة، استعدادا لعقد القمة التاريخية.
وسيجتمع الزعيمان اليوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.
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