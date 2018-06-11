ترامب وكيم جونغ أون سيعقدان لقاءا فرديا قبل انطلاق قمتهما

سيعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لقاءا فرديا، قبيل انطلاق قمتهما التاريخية، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران الجاري، في سنغافورة.

وسيحضر هذه الجلسة المغلقة المترجمين لكلا الطرفين فقط، وذلك قبل عقد اجتماع ثنائي موسع مع مستشاريهم، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

© REUTERS / EDGAR SU صورة أغضبت حرس زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة

وقال ترامب إنه يريد التوصل إلى اتفاق في القمة، كي تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، ولكنه سعى في الوقت ذاته إلى خفض التوقعات الخاصة بالاجتماع، مشيرا إلى أنه قد يكون بداية لعملية طويلة.

وكان ترامب غرد عبر حسابه على "تويتر"، الأحد 10 يونيو الجاري، لكي يعبر عن حماسه لقمته مع زعيم كوريا الشمالية، وغرد: "من الرائع أن أكون في سنغافورة، حيث التشويق يملأ الهواء!".

Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

ويتواجد حاليا ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة، استعدادا لعقد القمة التاريخية.

وسيجتمع الزعيمان اليوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.