توقعات رئيس كوريا الجنوبية بشأن قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية

صرح رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، اليوم الاثنين، بأن قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ستكون خطوة تاريخية هامة في الطريق إلى السلام.

© REUTERS / Lucas Jackson 3 أسباب تجعل قمة ترامب وكيم الأكثر استثنائية في التاريخ

وجاء في بيان رئاسة كوريا الجنوبية على موقعها على الإنترنت "أتوقع أن تكون [القمة] خطوة تاريخية هامة في الطريق من الحرب الى السلام".

ومن المقرر أن تعقد أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولا يستبعد إمكانية توقيع معاهدة سلام مع بيونغ يانغ ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول رفض بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية بالكامل، وإلا فإن العقوبات والضغط من المجتمع الدولي عليها سيزدادان.

وأضاف مون جي إن، أن الجانبين تمكنا من تحقيق فرصة الاجتماع، وذلك بفضل "التصميم الثابت للزعيمين".

وكان ترامب قد وصل إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة، أمس الأحد، لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، غدا الثلاثاء، تركز على قضية السلاح النووي لبيونغ يانغ.