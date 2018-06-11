"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري أمام وزارة التنمية الريفية بكابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الاثنين، أمام وزارة التنمية الريفية، في العاصمة الأفغانية، كابول.