وزير خارجية أوكرانيا يعقد لقاء مع مستشار ميركل قبل مباحثات اللجنة الرباعية

صرح سفير أوكرانيا في ألمانيا أندريه ميلنيك، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، الموجود حاليا في ألمانيا، عقد لقاء مع يان غيكير، مستشار المستشارة الألمانية.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين يؤكد لبوروشينكو أهمية الإفراج عن الصحفيين الروس في أوكرانيا

كييف — سبوتنيك . وكتب السفير على تويتر "عشية محادثات نورماندي، كما هو الحال دائما، كان هناك تبادل صريح وودي جدا للآراء مع مستشار المستشارة الألمانية، يان غيكير، بشأن قضايا السياسة الخارجية".

وقال ميلنيك في وقت سابق، إن كليمكين وصل إلى ألمانيا لإجراء محادثات رباعية نورماندي على مستوى وزراء الخارجية.

وقال كليمكين قبل مغادرته إلى ألمانيا، إن كييف تريد تحقيق أمن حقيقي في دونباس، برعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وحفظ السلام، وإطلاق سراح الأسرى وإجراء الانتخابات في دونباس، والتي ستنظمها أوكرانيا والمجتمع الدولي.

وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو تنفيذ اتفاقات مينسك، بما في ذلك قضايا الوقف الفوري لإطلاق النار، وفض الاشتباك بين الأطراف وتبادل الأسرى، فضلاً عن نشر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دونباس لتثبيت "صيغة شتاينماير" على الورق (اتفاق بشأن إجراءات بدء سريان قانون الوضع الخاص في دونباس).

وكان آخر اجتماع لوزراء خارجية رباعية نورماندي قد عقد في شباط/فبراير 2017.

والجدير بالذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا، كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاماً على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا في مباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.