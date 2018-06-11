لأول مرة... قاسم سليماني يعلن ثمن تدخل السعودیة في انتخابات لبنان

قال قائد فیلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، إن الانتخابات التي أجريت في لبنان مؤخرا كانت بمنزلة الاستفتاء الشعبي، موضحا أنها تمثل انتصار كبيرا لـ"حزب الله" الذي تحول من حزب مقاوم إلی حكومة مقاومة.

وأشار سليماني إلى أن السعودية أنفقت 200 مليون دولار في تلك الانتخابات خلال فترة قصيرة، ومع ذلك فاز "حزب الله"، في ظل الظروف التي یتهمه جميع الأطراف بالتدخل في شؤون سوريا ولبنان والعراق واليمن والمنطقة، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "مجلس التعاون والسعودية والبلدان الجاهلة التي تحكم علیها الجهلة، اتهموا أفضل تيار إسلامي بأنه من المجاميع الإرهابية، وأدرجوا أسماء شخصیات كالسيد حسن نصرالله علی قائمة الإرهاب، واعتبروا كل حلفائه من السنة والشيعة، عملاء إيران"، على حد قوله.

وتابع قائد فیلق القدس: محافظة كرمان، جنوبي شرق إيران، تفوق مساحتها لبنان بنحو 10 إلى 15 ضعفا، معتبرا أن إنفاق 200 مليون دولار في بيئة صغيرة خلال فترة قصيرة ليس بالأمر البسيط، لكن ماذا حدث؟ النتيجة أن أول شخص فائز في بيروت ينتمي إلى "حزب الله".

وأشار إلى أن "حزب الله" حصل لأول مرة على 74 مقعدا من أصل 128 مقعدا في البرلمان اللبناني، موضحا أنه بهذه النتيجة قد تحول من حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة لبنانية، وهو "نصر كبير".