خبير: الصين تتغلب على روسيا وأمريكا في سباق التسلح في الفضاء

قال البروفيسور روبرت ليغفولد، الأستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة كولومبيا، على هامش منتدى لوكسمبورغ الدولي حول منع الكارثة النووية في جنيف، إن الصين أكثر نشاطا من الولايات المتحدة وروسيا في سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وخاصة في تطوير أنظمة الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

© Sputnik . Michael Klimentyev ترامب لبوتين: الولايات المتحدة ستفوز في سباق التسلح الجديد

جنيف — سبوتنيك . وقال ليغفولد للصحفيين: "تعمل البلدان الثلاثة (روسيا والصين والولايات المتحدة) بنشاط على إنشاء أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وهو عامل يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. إن الصين نشطة بشكل خاص في هذا المجال، لأنه عنصر أساسي في حمايتها في حرب محتملة باستخدام الأسلحة التقليدية مع الولايات المتحدة في شرق آسيا".

وفقا لليغولد، فإن المشكلة تكمن في أن نفس الأقمار الصناعية الخاصة بالإنذار المبكر، والتي تلعب دورا أساسيا في أنظمة الأسلحة التقليدية في البحرية الأمريكية والقوات الجوية، ضرورية أيضا للإنذار المبكر بالهجمات النووية.

وأضاف في ختام كلامه: "لذلك، هناك خطر كبير في أن استخدام الصين للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في نزاع تقليدي يمكن أن يساء تفسيره من قبل الولايات المتحدة كجزء من هجوم نووي".