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18:39 11 يونيو/ حزيران 2018
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    سلاح الجو الروسي

    جنرال إسرائيلي: بوتين لن يسمح لأي أحد بتخريب استقرار سوريا

    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
    العالم
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    أكد القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال المتقاعد أمير إيشل اليوم الاثنين، أن "فرصة اندلاع حرب ضد إسرائيل في شمال البلاد ضعيفة، لأن هناك شخصا مسؤولا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح لأحد، بأن يخرب له تحقيق هدف استقرار سوريا.

    القدس — سبوتنيك. وتطرق إيشل، خلال منتدى عقد في جامعة حيفا، اليوم الاثنين، إلى الوضع الراهن في سوريا وقال إن "الروس هم اللاعبون المركزيون حاليا في سوريا، والاهتمام المركزي لبوتين هو ضمان استقرار المنطقة. لذلك، مصلحة بوتين للمدى القريب هو تمكين حصول نشاط إيراني، لكن على المدى الطويل هو غير مهتم ببقاء القوات الإيرانية في المنطقة.

    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
    © REUTERS / HANDOUT
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    وبرأي إيشل أن مصلحة سوريا بالتوصل إلى الاستقرار يقلل من احتمال حدوث عملية إيرانية مخطط لها ضد إسرائيل ستؤدي إلى حرب".

    وأضاف إيشل: "في هذا السياق يجب فهم الانتقادات الروسية قبل أسابيع، عندما قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف إيرانية بعد دخول طائرة إيرانية مسيرة إلى إسرائيل".

    وتابع: "روسيا بعثت رسالة بأنه يجب احترام المجال الجوي السوري، وعندنا فهموا مباشرة أن الحديث يدور عن انتقاد لإسرائيل. هذا صحيح، لكن بنفس القدر الانتقاد تم توجيهه أيضا ضد إيران، حتى لا يعتقدوا بأنهم قادرين على استخدام المجال الجوي السوري كما يريدون، الإيرانيون لم يتفوهوا بالكلمة الأخيرة والوضع في الشرق الأوسط يمكن أن يتدهور دائما إلى حرب، على النقيض من كافة التقديرات".

    وأضاف أنه "في حال اندلاع حرب أنا لا أستهتر بالعدو لكن تطورت لدينا قدرات مذهلة- ليس فقط تكنولوجية.. سلاح الجو الإسرائيلي قادر اليوم على القيام خلال 60 ساعة بما قام به في 32 يوما خلال حرب لبنان الثانية، فلقد استعادت إسرائيل قدرتها لتوجيه ضربة قوية ومفاجئة".

    وقال إيشل إن "إسرائيل تقوم حاليا بتنشيط استراتيجية جديدة، استراتيجية لعملية مستمرة، الدبلوماسية الجوية في هذه العملية توجد لإسرائيل مصالح مشتركة فيها مع دول أخرى في المنطقة حول قضايا مثل محاربة الإرهاب أو محاربة تعاظم قوة إيران، وقدرات سلاح الجو حاسمة".

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    القاعدة الروسية في سوريا, العلاقات الروسية الإسرائيلية, الحكومة الإسرائيلية, إسراائيل
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