روسيا: بيان "السبع الكبار" يؤكد أن بريطانيا لا تملك أدلة في قضية تسميم سكريبال

أفاد ممثل السفارة الروسية في لندن، أن بيان مجموعة الدول الصناعية السبع "السبع الكبار" يدل على أن المملكة المتحدة ليس لديها إلا "اتهامات لا أساس لها" ضد روسيا فيما يتعلق بقضية تسميم عميل الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال.

© REUTERS / Dylan Martinez الكرملين: لايمكننا التأكد من حالة يوليا سكريبال وهل تصريحاتها كانت تحت الضغط

القاهرة — سبوتنيك . وأضاف ممثل السفارة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 11 يونيو / حزيران: "كما حدث بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع في أبريل / نيسان، نرى مرة أخرى اتهامات لا أساس لها ضد روسيا، فيما تواصل سلطات المملكة المتحدة الاعتماد فقط على" تضامن" حلفاءها، ولا تقدم لشركائها شيئا سوى أطروحة أن التورط الروسي في تسميم سكريبال هو "التفسير المنطقي الوحيد".

يشار إلى أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول المجموعة عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.

وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا.