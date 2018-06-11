لافروف: "رباعية نورماندي " ناقشت الوضع السياسي في دونباس

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وزراء خارجية "رباعية نورماندي" ناقشوا قضايا أمنية محددة في دونباس، إضافة إلى الإصلاحات السياسية والمسائل الاقتصادية.

برلين — سبوتنيك. وأضاف لافروف، عقب عقب اجتماع "رباعية نورماندي" في بون، اليوم الاثنين 11 يونيو / حزيران: "فكرة الولايات المتحدة بما يخص مهمة حفظ السلام في دونباس تدمر تماما اتفاقات مينسك".

© REUTERS / YVES HERMAN ألمانيا وفرنسا تقترحان تمويل جهود إزالة الألغام في دونباس

وتابع: "على ما يبدو برلين وباريس تفهمان ذلك"، مشيرا غلى أن المشاركين في الاجتماع الوزاري لـ"رباعية نورماندي " ناقشوا الإصلاحات السياسية والقضايا الاقتصادية.

وأضاف: "لا شك في أننا لم نتمكن من حل جميع المشاكل المرتبطة بتنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية، لكنني أعتقد أن هذا الاجتماع كان مفيدا للغاية".

واستطرد وزير الخارجية الروسي: "نظرنا مرة أخرى إلى الوضع برمته في مجال الأمن، وفي مجال الإصلاحات السياسية، وفي مجال الاقتصاد، والمشاكل الإنسانية".

وتضم "رباعية نورماندي" كل من روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، وتسعى إلى وقف الانتهاكات للهدنة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وبدأت السلطات الأوكرانية، أبريل / نيسان عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا.

وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.